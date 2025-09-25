Рязань
Российским многодетным семьям предложили выдавать машины
Российским многодетным семьям предложили выдавать машины. Об этом пишет Telegram-канал «Лента дня».

Общественные деятели подчеркнули, что транспортировка детей в школы, детские сады и кружки является важной и сложной задачей. Поэтому государство должно оказать поддержку многодетным семьям, предоставляя им бесплатные автомобили или беспроцентную ипотеку на десять лет.

Инициаторы также отметили, что выполнение такого государственного заказа можно поручить компании «АвтоВАЗ», что будет способствовать поддержке отечественного автопрома.