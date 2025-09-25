Российские школы получили план действий при атаках БПЛА

По словам первого замглавы Минпросвещения, всероссийские учения по действиям в случае угрозы безопасности проходят дважды в год. В том числе, как уточнил Бугаев, разбирается кейс, связанный с атакой БПЛА. У школ есть соответствующие документы и алгоритмы действий, добавил он.

В российские школы направлены документы и алгоритмы действий при атаках БПЛА. Об этом 25 сентября сообщил первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев РИА Новости.

