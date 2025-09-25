Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом

Владимир Путин сообщил, что Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году. Ее планируется запустить в Томской области. «95% отработанного топлива будет вновь использоваться в реакторах, что решит проблему радиоактивных отходов», — сказал президент.

