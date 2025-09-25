Прошла рабочая встреча губернатора Павла Малкова и руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова

24 сентября в Москве состоялось рабочее совещание губернатора Рязанской области Павла Малкова с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Обсуждались вопросы дорожной деятельности в регионе, реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», ход строительства крупных объектов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

24 сентября в Москве состоялось рабочее совещание губернатора Рязанской области Павла Малкова с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Обсуждались вопросы дорожной деятельности в регионе, реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», ход строительства крупных объектов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Руководитель Росавтодора Роман Новиков подчеркнул качественную совместную работу по снижению аварийности в регионе.

«Федеральные дорожники вышли на хорошие показатели по сокращению количества ДТП на подведомственной сети федеральных трасс. Рязанская область в этом году также демонстрирует неплохие результаты. По итогам восьми месяцев 2025 года на федеральных автомобильных дорогах, проходящих по территории региона, общее количество ДТП снизилось на 8,2%, пострадавших в них — на 14,8%, а погибших — на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нам надо совместно спланировать новые мероприятия на 2026 год, которые позволят как минимум удержать хорошие показатели по снижению аварийности. В этом году уже обсуждали неоднократно все наработки в данной области с подведомственными Росавтодору казенными учреждениями, планируем также обменяться опытом на предстоящей международной специализированной выставке «Дорога 2025», — отметил он.

Губернатор Павел Малков поблагодарил руководителя Федерального дорожного агентства за поддержку региона.

«Активно двигаемся по всем направлениям. Отдельная благодарность за три важных инфраструктурных проекта. Это строительство нового моста через Оку, Южного обхода Рязани, а также отремонтированные в прошлом году участки дороги в сторону Москвы. Да, она находится не на нашей территории, в Московской области. Но для нас эта трасса очень важна. В целом дорожные работы выполняются в соответствии с планом, с высоким качеством. Совместно готовы отрабатывать все необходимые вопросы и задачи, которые ставит федеральный центр. Рассчитываем в дальнейшем на такое же конструктивное сотрудничество», — заявил он.

Летом этого года федеральные дорожники приступили к строительству Южного обхода Рязани — значимого для региона объекта, призванного серьезно улучшить транспортную ситуацию. Это будет 26-километровый участок IБ категории с четырьмя полосами движения, который начинается на 190-м км трассы М-5 «Урал». Обход также выведет транзитный транспорт из трех населенных пунктов: Листвянка, Александрово, Турлатово. По проекту предусмотрено строительство одной эстакады, трех транспортных развязок, семи мостов и семи путепроводов. Новый участок будет способствовать увеличению пропускной способности трассы, оптимизирует региональное пассажирское сообщение.

Строительство мостового перехода через реку Оку в Рязанском районе — один из важнейших объектов нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новый четырехполосный мост протяженностью 5,8 км соединит северную часть региона с областным центром, даст выход во Владимирскую и Нижегородскую области, обеспечит проезд транзитного транспорта в обход города Рязани от федеральной трассы М-5 «Урал». Проект строительства реализуется в рамках поручения Президента РФ.

Всего в Рязанской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году приведут в нормативное состояние свыше 146 км автодорог. На эти цели предусмотрено 14,5 млрд рублей, из них 10,4 млрд — средства федерального бюджета. В настоящее время выполнено уже более 67% работ по устройству верхних слоев дорожного покрытия, полностью их завершить планируется до конца октября. В числе значимых объектов, реализуемых в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», капитальный ремонт автодороги в Рыбновском районе — «Рыбное (от автодороги М-5 «Урал») — Пальные — Пионерский — Большое Жоково — граница района», которая соединяет Московскую и Рязанскую области. Протяженность участка — 28,2 км. Работы стартовали в 2025 году и будут завершены в сентябре 2026 года.

В рамках национального проекта обновляются въездные трассы в регион. Шесть из десяти таких дорог приведены в нормативное состояние: это границы с Московской, Владимирской, Липецкой и Тульской областями. Продолжаются работы в границах с Тамбовской областью. Особое внимание уделяется ремонту региональных дорог, входящих в опорную сеть.

Напомним, что за шесть лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области в нормативное состояние привели 1 112,5 км дорожной сети, построено и реконструировано 95,7 км дорог.