Прокуратура проследит за ремонтом после коммунальной аварии в Рязани

Прокуратура Железнодорожного района Рязани начала проверку в связи с коммунальной аварией, произошедшей 24 сентября 2025 года. Об этом пишет пресс-служба ведомства. Авария затронула магистральный водопровод в районе дома № 3 по улице Берёзовая, что привело к отключению холодной воды в жилых домах на некоторых улицах города. В настоящее время «Водоканал» проводит аварийно-восстановительные работы. Прокуратура организовала проверку. Контроль за ходом ремонтных работ будет производиться до полного восстановления подачи воды.

Напомним, в Рязани из-за коммунальной аварии организован подвоз воды.