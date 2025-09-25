Представитель РПЦ указал на риски исповеди с ИИ-священником

Заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что замена живого батюшки компьютерной программой представляет опасность для человека как в духовном, так и в физическом плане.

По его мнению, церковь всегда считала исповедь общением между людьми. Это взаимодействие основано на любви, милосердии и внимании. Священнослужитель подчеркнул, что дегуманизация религиозной жизни и исповеди приводит к ее обесцениванию. Кипшидзе также отметил, что использование программ вместо священников может нести риски не только духовного, но и физического характера.