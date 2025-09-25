Павел Малков: все, что волнует людей и влияет на качество их жизни, должно быть в зоне внимания депутатов

Губернатор Павел Малков принял участие в первом заседании Рязанской областной Думы VIII созыва, которое состоялось 25 сентября.

По результатам выборов 12 — 14 сентября 2025 года в депутатский корпус вошли 40 депутатов, в их числе 6 участников и ветеранов спецоперации.

«Жители Рязанской области сделали свой выбор, доверили вам право своими решениями определять развитие области на ближайшие пять лет. Оказана беспрецедентная поддержка курса развития страны и нашего региона. Задач много, нужна четкая и слаженная работа всего депутатского корпуса. Планы серьезные по каждому направлению. И ответственность — очень большая», — сказал глава региона.

По его словам, законодательство требует корректировок под реальные потребности жителей, экономики области в соответствии с происходящими изменениями. Он добавил, что особую важность играет системная и последовательная работа с выполнением всех обещаний перед гражданами. Вопросы рязанцев и их комфорта должны быть всегда в поле зрения депутатов.

Безусловным приоритетом глава региона назвал поддержку участников и ветеранов СВО, членов их семей. В числе важнейших направлений — здравоохранение, образование, транспортная инфраструктура, ЖКХ, доступное жилье, экология, инвестиции, строительство школ, детских садов, поликлиник, спорткомплексов и других социальных объектов.

Депутатский корпус скоро составит проект областного бюджета на 2026 год и 2027-2028 годы.

«Важно сохранить поддержку ключевых направлений развития региона, обеспечить строгий контроль за расходованием бюджетных средств. Будем усиливать депутатский контроль, он показал свою эффективность. Надо им пользоваться и расширять направления работы», — подчеркнул губернатор.

Председателем Рязанской областной Думы VIII созыва избрали Аркадия Фомина. Первым зампредседателя заксобрания стал Александр Шевырев, зампредом — Николай Макариков. В структуру Думы включено 9 комитетов.