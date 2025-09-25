Оперативники задержали участника «осокинской» ОПГ из Рязани, скрывавшегося 20 лет

Оперативники задержали 49-летнего мужчину, который более 20 лет находился в межгосударственном розыске за убийство. Об этом пишет пресс-служба рязанской полиции.

Установлено, что он является бывшим участником «осокинской» преступной группировки.

Также сообщили, что уроженец Рязани в 2003 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою 25-летнюю жену ножом во время конфликта на почве ревности и скрылся. Уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК РФ (Убийство), и подозреваемого объявили в межгосударственный розыск.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что он проживает в Москве. Во время командировки в столицу полицейские задержали его.

Предварительно, мужчина жил в Москве без документов, не работал и находился на иждивении родственников из-за страха быть пойманным.

Его доставили в Рязань и передали в СУ СК России по региону, где ему избрали меру пресечения — заключение под стражу.

Фото: рязанская полиция