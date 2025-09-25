Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 10:40
Нал. EUR 98.49 / 99.05 26/09 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
606
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 414
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 258
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Оперативники задержали участника «осокинской» ОПГ из Рязани, скрывавшегося 20 лет
Оперативники задержали 49-летнего рязанца, который более 20 лет скрывался в межгосударственном розыске за убийство. Мужчина был участником «осокинской» преступной группировки. В 2003 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он убил свою 25-летнюю жену на почве ревности и скрылся. По статье 105 УК РФ (Убийство) было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый объявлен в розыск. Полицейские выяснили, что мужчина проживает в Москве. Во время командировки в столицу его задержали и доставили в Рязань. Ему избрали меру пресечения — заключение под стражу.

Оперативники задержали 49-летнего мужчину, который более 20 лет находился в межгосударственном розыске за убийство. Об этом пишет пресс-служба рязанской полиции.

Установлено, что он является бывшим участником «осокинской» преступной группировки.

Также сообщили, что уроженец Рязани в 2003 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою 25-летнюю жену ножом во время конфликта на почве ревности и скрылся. Уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК РФ (Убийство), и подозреваемого объявили в межгосударственный розыск.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что он проживает в Москве. Во время командировки в столицу полицейские задержали его.

Предварительно, мужчина жил в Москве без документов, не работал и находился на иждивении родственников из-за страха быть пойманным.

Его доставили в Рязань и передали в СУ СК России по региону, где ему избрали меру пресечения — заключение под стражу.

Фото: рязанская полиция