На заседании Рязгордумы утвердили изменения в Правила землепользования и застройки города

На заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили изменения в Правила землепользования и застройки города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба гордумы. Поправки касаются корректировки границ территориальных зон участков, находящихся в районе улицы Медицинской. Ранее эти земли относились к зонам предприятий IV и V класса, теперь их перевели в зону многоэтажной жилой застройки (с домами высотой от 5 до 12 этажей и выше), а также в зону многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения. Для этих участков предусматривается комплексное развитие территории.

Ранее сообщалось, что на этой территории планируется строительство нового квартала.