На улице Вокзальной в Рязани на месяц ограничили движение транспорта

Движение транспорта на улице Вокзальной ограничили от дома № 22 до дома № 26 с закрытием двух полос в сторону Малого шоссе. Причина — капремонт участка теплосетей в районе дома № 26. Ограничения будут действовать с 11:00 25 сентября до 23:00 20 октября. Места производства работ огородили. Также на участке установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Администрация города призвала водителей учитывать информацию при планировании маршрута.

