На трассе в Рязанской области произошло ДТП с лосем
На трассе в Рязанской области произошло ДТП с лосем. Об этом сообщили в Telegram-канале «Автоклуб Касимов».
ДТП произошло утром 23 сентября на 249-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» Касимовского округа. Автомобиль «Черри» наехал на лося, который «внезапно» выбежал на дорогу.
Машина получила механические повреждения. Водитель не пострадал.
Данных о состоянии лося нет.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»