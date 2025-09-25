МУП «УРТ» возьмет 70 миллионов рублей в кредит
В четверг, 25 сентября, прошло заседание гордумы, на котором депутаты согласовали сделку МУП «УРТ». Предприятие возьмет 70 миллионов рублей в кредит на срок не более года для пополнения оборотных средств.
