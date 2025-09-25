Мошенники начали обманывать россиян, выдавая себя за старших по дому

Как сообщает РИА «Новости», злоумышленники звонят или пишут жителям от имени старших по дому с просьбой подтвердить персональные данные якобы для нужд ЖКХ. При этом реальные старшие по дому подчёркивают — они никогда не запрашивают у жильцов такие данные. Получив персональную информацию, мошенники могут получить доступ к кредитной истории человека, сведениям о работе и личному кабинету на портале «Госуслуги».

