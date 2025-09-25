iPhone 17 резко подешевел за первую неделю продаж в России

iPhone 17 резко подешевел за первую неделю продаж в России. Об этом пишет портал Hi-Tech Mail.

По данным аналитиков, самым выгодным вариантом для покупки iPhone 17 остается приобретение устройства за рубежом. Например, в ОАЭ цена модели на 256 ГБ составляет 78,5 тысяч рублей по текущему курсу валют. С учетом таможенной пошлины итоговая стоимость будет около 88 тысяч рублей, что значительно дешевле предложений на российском рынке.

Некоторые отечественные магазины также успели снизить цены на iPhone 17. Теперь они предлагают базовую версию устройства с объемом памяти 256 ГБ за 96,9 тысяч рублей.

Более того, некоторые магазины в России тоже успели снизить цены, убедился корреспондент «Газеты.Ru». Так, некоторые продавцы предлагают iPhone 17 на 256 ГБ уже за 96,9 тыс. руб.