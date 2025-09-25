Госдума приняла закон об усилении ответственности иноагентов

Рязань
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
606
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 414
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 258
Госдума России на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который усиливает ответственность иностранных агентов за несоблюдение установленного порядка их деятельности, пишет РИА Новости. Согласно законопроекту, теперь уголовная ответственность будет наступать за одно административное нарушение, вместо двух в течение одного года. Также поправка устанавливает уголовную ответственность для лиц, которые уже имеют судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

Госдума России на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который усиливает ответственность иностранных агентов за несоблюдение установленного порядка их деятельности. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно новому законопроекту, отменяется требование о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности. Вместо этого уголовная ответственность будет наступать уже за одно нарушение, зафиксированное в статье 19.34 КоАП РФ, касающейся порядка деятельности иностранных агентов.

Также поправка, одобренная ко второму чтению, устанавливает уголовную ответственность для лиц, которые уже имеют судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.