Госдума приняла закон об усилении ответственности иноагентов

Госдума России на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который усиливает ответственность иностранных агентов за несоблюдение установленного порядка их деятельности, пишет РИА Новости. Согласно законопроекту, теперь уголовная ответственность будет наступать за одно административное нарушение, вместо двух в течение одного года. Также поправка устанавливает уголовную ответственность для лиц, которые уже имеют судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

Согласно новому законопроекту, отменяется требование о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности. Вместо этого уголовная ответственность будет наступать уже за одно нарушение, зафиксированное в статье 19.34 КоАП РФ, касающейся порядка деятельности иностранных агентов.

Также поправка, одобренная ко второму чтению, устанавливает уголовную ответственность для лиц, которые уже имеют судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.