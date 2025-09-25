Госдума одобрила штрафы за срыв готовности к отопительному сезону

Законопроект внесли в Госдуму на рассмотрение в августе. За неустранение муниципальными образованиями нарушений при подготовке к отопительному сезону предлагается установить штрафы для должностных лиц от двух до четырех тысяч рублей. За совершение правонарушения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями хотят ввести штраф для должностных лиц от двух до четырех тысяч рублей, для юрлиц — от пяти до 10 тысяч рублей.

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о штрафах за неустранение нарушений при подготовке к отопительному сезону. Об этом 25 сентября сообщило ТАСС.

В случае неустранения нарушений потребителями, а также управляющими организациями для граждан может повлечь предупреждение или штраф 500 рублей, для должностных лиц — штраф от двух до четырех тысяч рублей, для юрлиц — от пяти до 10 тысяч рублей.