Госдума одобрила проект о профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который предлагает бесплатное профессиональное обучение для девятиклассников, не сдавших ГИА. Об этом пишет РИА Новости. Согласно новой инициативе, ученики смогут совмещать профессиональное обучение с основной школьной программой. Власти регионов определят перечень профессий и организаций, где будет проходить данное обучение. По окончании программы школьники получат не только аттестат об образовании, но и свидетельство о профессии рабочего или служащего, что значительно повысит их шансы на трудоустройство.

Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердят список предметов, которые необходимо будет сдать учащимся, прошедшим профобучение. Региональные власти также смогут предоставлять государственную поддержку таким ученикам, включая финансирование обучения и создание дополнительных условий.