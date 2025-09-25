ГАИ проведет рейды в Рязанской области

В четверг, 25 сентября, полицейские проведут в Рязанской области рейд «Встречная полоса», направленный на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. За нарушения водителям грозит лишение «прав» на срок от четырех до шести месяцев, либо штраф в размере 7500 рублей.

ГАИ проведет рейды в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В четверг, 25 сентября, полицейские проведут в Рязанской области рейд «Встречная полоса», направленный на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

За нарушения водителям грозит лишение «прав» на срок от четырех до шести месяцев, либо штраф в размере 7500 рублей.