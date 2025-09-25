Экс-ректор рязанского вуза осужден за коммерческий подкуп

Мужчина использовал служебное положение и организовал преступную схему по получению денег от студентов за успешную защиту дипломных работ. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и УМВД России по Рязанской области. Региональный следком заводил уголовное дело по пункту «в» части седьмой статьи 204 УК РФ. Октябрьский районный суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно с испытательным сроком пять лет. Также он должен выплатить штраф 20 миллионов рублей. Конфискованное имущество на сумму два миллиона обращено в доход государства.

Экс-ректор АНО ВО «Современный технический университет» Алексей Ширяев осужден за коммерческий подкуп. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Мужчина использовал служебное положение и организовал преступную схему по получению денег от студентов за успешную защиту дипломных работ.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и УМВД России по Рязанской области.

Региональный следком заводил уголовное дело по пункту «в» части седьмой статьи 204 УК РФ.

Октябрьский районный суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно с испытательным сроком пять лет. Также он должен выплатить штраф 20 миллионов рублей. Конфискованное имущество на сумму два миллиона обращено в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, экс-ректор рязанского вуза получил в качестве коммерческого подкупа более 150 тысяч рублей.