ДТП с опрокинувшимся трактором в Рязани попало на видео
Авария случилась утром в среду, 24 сентября, на проезде Яблочкова. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу движения и врезается в «Рено», который сталкивается с трактором. Последний после аварии опрокинулся. Официальная информация о случившемся не поступала.
Фото и видео: Telegram-канал «ДТП и ЧП. RussianCrash»