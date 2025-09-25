ДТП с опрокинувшимся трактором в Рязани попало на видео

Авария случилась утром в среду, 24 сентября, на проезде Яблочкова. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу движения и врезается в «Рено», который сталкивается с трактором. Последний после аварии опрокинулся. Официальная информация о случившемся не поступала.