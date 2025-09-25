Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

Ставропольский край занимает 79-е место среди российских регионов по медианной заработной плате, которая составляет 44,6 тысяч рублей в месяц. Однако реальные доходы местных работников существенно выше: наемные рабочие могут зарабатывать до 95,4 тыс. рублей, инженеры — до 220 тыс. рублей, сообщает newstracker.ru . Эксперты отмечают, что рост зарплат связан с нехваткой кадров в стратегически важных отраслях.

Республика Удмуртия

Следственный комитет России инициировал доследственную проверку после того, как 72-летняя пассажирка пострадала в автобусе в Воткинске. Инцидент произошел 19 сентября, когда автобус проезжал через искусственную неровность, сообщает udm-info.ru . Проверка проводится в соответствии с законами о ненадлежащем выполнении работ или оказании услуг.

Ростовская область

Ночью 24 сентября на Ростовскую область произошло нападение дронов. В Таганроге и Шолоховском районе несколько домов получили повреждения, двое людей были ранены осколками, информирует rostovgazeta.ru . Системы ПВО России успешно сбили 70 беспилотников вдоль южной и западной границы региона.

Республика Татарстан

В Татарстане Ирина Волынец может потерять пост уполномоченного по правам ребенка, так как ее контракт, действующий на протяжении пяти лет, не был продлен. Как уточняет inkazan.ru , федеральный омбудсмен Мария Львова-Белова предпочла не комментировать это решение. Сама Волынец заявила, что намерена продолжить свою работу в области защиты прав семьи и детей, но о своем будущем месте работы пока не сообщила.

Волгоградская область

Волгоградская область готовится к нововведению — внедрению цифрового рубля. С начала октября жители региона, в том числе пенсионеры, смогут добровольно получать выплаты в данной форме. Как сообщает novostivolgograda.ru , обязательный переход не планируется: цифровая валюта на данном этапе будет использоваться для ограниченного числа федеральных операций. Банк России обещает моментальные и бесплатные транзакции, а также защиту от неправомерных действий. Полномасштабное внедрение ожидается не ранее чем через пять лет.

Нижегородская область

В Нижегородской области наблюдается опережающий рост цен на первичное жилье, относительно доходов населения. Согласно данным newsnn.ru , разница между первичным и вторичным рынками достигает 40%, а ставки по ипотеке остаются высокими — до 25% в год. Аналитики предупреждают о снижении спроса, сокращении сделок и усилении риска образования «пузыря» на рынке недвижимости. При этом воспользоваться льготными программами могут лишь немногие жители Нижегородской области.

Свердловская область

В Екатеринбурге идет дискуссия между депутатами и администрацией города о финансировании безопасности в школах и детских садах. Бюджет на предстоящий год предусматривает 78 млн рублей на эти цели, что, по мнению депутатов, недостаточно, сообщает tagilcity.ru . Александр Колесников, депутат городской думы Екатеринбурга, подчеркнул недопустимость экономии на безопасности детей. Администрация настаивает на обоснованности расчетов, однако депутаты требуют пересмотра бюджетных расходов и увеличения финансирования.

Оренбургская область

В Оренбургской области задержаны лица, подозреваемые в серии нападений на участников специальной военной операции. Как пишет 56orb.ru , мотивом преступной группы было вымогательство. Преступники выслеживали возвращающихся с фронта военнослужащих, устанавливали их адреса проживания и в некоторых случаях встречали прямо на вокзалах. Злоумышленники применяли физическое насилие, отбирали деньги, угрожали и шантажировали потерпевших.

Тюменская область

На Тюменскую область надвигается атлантический циклон, сообщает nashgorod.ru . Согласно прогнозу Гидрометцентра России, на большей части Уральского региона и Сибири ожидаются дожди, а в северных районах — осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные. На юге в отдельных районах возможны грозы, порывы ветра до 18 м/с, а в горных районах юга Сибири — до 22 м/с.

Омская область

Отопительный сезон у жителей Омской области начался без горячего водоснабжения, сообщает gorod55.ru . По предварительным оценкам коммунальных служб, полное восстановление подачи горячей воды в некоторых районах может занять время до октября. Ранее коммунальные службы обещали восстановить горячее водоснабжение до начала отопительного сезона.

Карелия

В Карелии в одном из алкомаркетов Петрозаводска скончался мужчина 64 лет. Согласно данным karelinform.ru , предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Установлено, что ушедший из жизни занимался ранее ковкой и обработкой металла.

Приморский край

В Приморском крае во Владивостоке продолжается реставрация исторических зданий, признанных объектами культурного наследия. В планах на 2025 год — обновление около двух десятков строений. Как сообщает vostokmedia.com , реставрационные работы включают восстановление фасадов, кровельных конструкций и инженерных коммуникаций. Весь процесс ремонта находится под строгим контролем профильных специалистов и согласован с региональной Инспекцией по охране объектов культурного наследия с целью сохранения исторического облика города.

Башкирия

В Башкирии предприятие «Газпром нефтехим Салават» подверглось атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Обошлось без жертв и пострадавших. Оперативные службы находятся на месте инцидента, глава региона Радий Хабиров заявил о контроле над ситуацией. Аэропорт Уфы временно ограничил прием и выпуск самолетов. По информации mkset.ru , в течение ночи силы ПВО ликвидировали несколько десятков дронов над различными областями Российской Федерации.

Краснодарский край

В Краснодаре человек с ограниченными возможностями добился возможности смотреть футбольные матчи со стадиона «Краснодар» рядом со своей спутницей. Согласно данным kubanpress.ru , ранее пара не могла сидеть вместе. После ряда обращений в адрес клуба и Российского футбольного союза (РФС) мужчине предоставили право находиться в специализированной зоне для инвалидов вместе со своей девушкой.

Хабаровский край

В Комсомольске-на-Амуре жители дома по улице Магистральной, протестуя против задержек в проведении ремонта, установили во дворе символический «могильный крест» с надписью «Покойся с миром». Об этом сообщает transsibinfo.com . Начатое в конце июля благоустройство привело к образованию хаотичного скопления щебня и грязи на территории. Работы приостановлены уже на месяц, и, по информации управляющей компании, подрядная организация ожидает утверждения новой сметы.

Новосибирск

В Новосибирске в зоопарке им. Шило ликвидировали пожар, который уничтожил два вольера с животными. В результате пожара погибло пять питомцев зоопарка, передает atas.info . Более тридцати специалистов и десяти единиц специализированной техники за полтора часа смогли остановить распространение огня, предотвратив его переход на третий вольер, в котором содержались молодые яки.

Челябинская область

По информации kursdela.biz , в Челябинскую городскую Думу поступила информация об уходе с постов сразу трёх депутатов: Светланы Буравовой, Ксении Морозовой и Вигена Мхитаряна. Вопрос об их отставке будет рассмотрен на ближайшем собрании депутатов.

ХМАО

Двадцать четвертого сентября два самолета в ХМАО застряли в аэропорту популярного курорта, пишет muksun. fm . Самолёты, запланированные к вылету в Югру из Сочи во второй половине дня, не смогли отправиться вовремя. Один из рейсов был перенесен на следующий день.

Красноярский край

В Красноярске был замечен известный кинорежиссёр Фёдор Бондарчук, сообщает prmira.ru . Он посетил мероприятие, посвящённое запуску тоннелепроходческого комплекса «Ирина», и заявил восхищение ходом строительства метротрама, добавив, что эта история заслуживает экранизации.

Белгородская область

Жители Белгорода просят прекратить включать сирены воздушной тревоги по ночам. По данным bel.ru , сигналы мешают людям высыпаться. Кроме того, некоторые граждане не понимают необходимость предупреждений о возможности повторных атак беспилотных летательных аппаратов. В ответ на жалобы оперативный штаб подчеркнул, что разработанные алгоритмы направлены на обеспечение сохранения человеческих жизней.

Пермский край