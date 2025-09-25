Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий
Ставропольский край
Ставропольский край занимает 79-е место среди российских регионов по медианной заработной плате, которая составляет 44,6 тысяч рублей в месяц. Однако реальные доходы местных работников существенно выше: наемные рабочие могут зарабатывать до 95,4 тыс. рублей, инженеры — до 220 тыс. рублей, сообщает newstracker.ru. Эксперты отмечают, что рост зарплат связан с нехваткой кадров в стратегически важных отраслях.
Республика Удмуртия
Следственный комитет России инициировал доследственную проверку после того, как 72-летняя пассажирка пострадала в автобусе в Воткинске. Инцидент произошел 19 сентября, когда автобус проезжал через искусственную неровность, сообщает udm-info.ru. Проверка проводится в соответствии с законами о ненадлежащем выполнении работ или оказании услуг.
Ростовская область
Ночью 24 сентября на Ростовскую область произошло нападение дронов. В Таганроге и Шолоховском районе несколько домов получили повреждения, двое людей были ранены осколками, информирует rostovgazeta.ru. Системы ПВО России успешно сбили 70 беспилотников вдоль южной и западной границы региона.
Республика Татарстан
В Татарстане Ирина Волынец может потерять пост уполномоченного по правам ребенка, так как ее контракт, действующий на протяжении пяти лет, не был продлен. Как уточняет inkazan.ru, федеральный омбудсмен Мария Львова-Белова предпочла не комментировать это решение. Сама Волынец заявила, что намерена продолжить свою работу в области защиты прав семьи и детей, но о своем будущем месте работы пока не сообщила.
Волгоградская область
Волгоградская область готовится к нововведению — внедрению цифрового рубля. С начала октября жители региона, в том числе пенсионеры, смогут добровольно получать выплаты в данной форме. Как сообщает novostivolgograda.ru, обязательный переход не планируется: цифровая валюта на данном этапе будет использоваться для ограниченного числа федеральных операций. Банк России обещает моментальные и бесплатные транзакции, а также защиту от неправомерных действий. Полномасштабное внедрение ожидается не ранее чем через пять лет.
Нижегородская область
В Нижегородской области наблюдается опережающий рост цен на первичное жилье, относительно доходов населения. Согласно данным newsnn.ru, разница между первичным и вторичным рынками достигает 40%, а ставки по ипотеке остаются высокими — до 25% в год. Аналитики предупреждают о снижении спроса, сокращении сделок и усилении риска образования «пузыря» на рынке недвижимости. При этом воспользоваться льготными программами могут лишь немногие жители Нижегородской области.
Свердловская область
В Екатеринбурге идет дискуссия между депутатами и администрацией города о финансировании безопасности в школах и детских садах. Бюджет на предстоящий год предусматривает 78 млн рублей на эти цели, что, по мнению депутатов, недостаточно, сообщает tagilcity.ru. Александр Колесников, депутат городской думы Екатеринбурга, подчеркнул недопустимость экономии на безопасности детей. Администрация настаивает на обоснованности расчетов, однако депутаты требуют пересмотра бюджетных расходов и увеличения финансирования.
Оренбургская область
В Оренбургской области задержаны лица, подозреваемые в серии нападений на участников специальной военной операции. Как пишет 56orb.ru, мотивом преступной группы было вымогательство. Преступники выслеживали возвращающихся с фронта военнослужащих, устанавливали их адреса проживания и в некоторых случаях встречали прямо на вокзалах. Злоумышленники применяли физическое насилие, отбирали деньги, угрожали и шантажировали потерпевших.
Тюменская область
На Тюменскую область надвигается атлантический циклон, сообщает nashgorod.ru. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, на большей части Уральского региона и Сибири ожидаются дожди, а в северных районах — осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные. На юге в отдельных районах возможны грозы, порывы ветра до 18 м/с, а в горных районах юга Сибири — до 22 м/с.
Омская область
Отопительный сезон у жителей Омской области начался без горячего водоснабжения, сообщает gorod55.ru. По предварительным оценкам коммунальных служб, полное восстановление подачи горячей воды в некоторых районах может занять время до октября. Ранее коммунальные службы обещали восстановить горячее водоснабжение до начала отопительного сезона.
Карелия
В Карелии в одном из алкомаркетов Петрозаводска скончался мужчина 64 лет. Согласно данным karelinform.ru, предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Установлено, что ушедший из жизни занимался ранее ковкой и обработкой металла.
Приморский край
В Приморском крае во Владивостоке продолжается реставрация исторических зданий, признанных объектами культурного наследия. В планах на 2025 год — обновление около двух десятков строений. Как сообщает vostokmedia.com, реставрационные работы включают восстановление фасадов, кровельных конструкций и инженерных коммуникаций. Весь процесс ремонта находится под строгим контролем профильных специалистов и согласован с региональной Инспекцией по охране объектов культурного наследия с целью сохранения исторического облика города.
Башкирия
В Башкирии предприятие «Газпром нефтехим Салават» подверглось атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Обошлось без жертв и пострадавших. Оперативные службы находятся на месте инцидента, глава региона Радий Хабиров заявил о контроле над ситуацией. Аэропорт Уфы временно ограничил прием и выпуск самолетов. По информации mkset.ru, в течение ночи силы ПВО ликвидировали несколько десятков дронов над различными областями Российской Федерации.
Краснодарский край
В Краснодаре человек с ограниченными возможностями добился возможности смотреть футбольные матчи со стадиона «Краснодар» рядом со своей спутницей. Согласно данным kubanpress.ru, ранее пара не могла сидеть вместе. После ряда обращений в адрес клуба и Российского футбольного союза (РФС) мужчине предоставили право находиться в специализированной зоне для инвалидов вместе со своей девушкой.
Хабаровский край
В Комсомольске-на-Амуре жители дома по улице Магистральной, протестуя против задержек в проведении ремонта, установили во дворе символический «могильный крест» с надписью «Покойся с миром». Об этом сообщает transsibinfo.com. Начатое в конце июля благоустройство привело к образованию хаотичного скопления щебня и грязи на территории. Работы приостановлены уже на месяц, и, по информации управляющей компании, подрядная организация ожидает утверждения новой сметы.
Новосибирск
В Новосибирске в зоопарке им. Шило ликвидировали пожар, который уничтожил два вольера с животными. В результате пожара погибло пять питомцев зоопарка, передает atas.info. Более тридцати специалистов и десяти единиц специализированной техники за полтора часа смогли остановить распространение огня, предотвратив его переход на третий вольер, в котором содержались молодые яки.
Челябинская область
По информации kursdela.biz, в Челябинскую городскую Думу поступила информация об уходе с постов сразу трёх депутатов: Светланы Буравовой, Ксении Морозовой и Вигена Мхитаряна. Вопрос об их отставке будет рассмотрен на ближайшем собрании депутатов.
ХМАО
Двадцать четвертого сентября два самолета в ХМАО застряли в аэропорту популярного курорта, пишет muksun. fm. Самолёты, запланированные к вылету в Югру из Сочи во второй половине дня, не смогли отправиться вовремя. Один из рейсов был перенесен на следующий день.
Красноярский край
В Красноярске был замечен известный кинорежиссёр Фёдор Бондарчук, сообщает prmira.ru. Он посетил мероприятие, посвящённое запуску тоннелепроходческого комплекса «Ирина», и заявил восхищение ходом строительства метротрама, добавив, что эта история заслуживает экранизации.
Белгородская область
Жители Белгорода просят прекратить включать сирены воздушной тревоги по ночам. По данным bel.ru, сигналы мешают людям высыпаться. Кроме того, некоторые граждане не понимают необходимость предупреждений о возможности повторных атак беспилотных летательных аппаратов. В ответ на жалобы оперативный штаб подчеркнул, что разработанные алгоритмы направлены на обеспечение сохранения человеческих жизней.
Пермский край
По данным properm.ru, в Перми полностью сгорел пассажирский автобус, ехавший без пассажиров в гараж. Водитель пытался справиться с огнем самостоятельно, используя огнетушители, но безуспешно. Транспортное средство уничтожено огнем. О пострадавших не сообщается.
