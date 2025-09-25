Daily Mail: на 75% может вырасти смертность от рака в мире в ближайшие 15 лет

По данным издания, с 1990-го число новых случаев онкологических заболеваний увеличилось более чем вдвое и достигло 18,5 млн в 2023-м. Количество смертей в год при этом выросло до 10,4 млн — на 74%. Уже к 2050 году ежегодное число смертей от рака может дойти до отметки в 18,6 млн человек. Ситуацию, по данным ученых, усугубляют рост и старение населения в сочетании с нездоровым образом жизни. Отмечается, что 42% смертей от рака в мире в 2023 году были связаны с факторами образа жизни человека.