ЦБ России планирует выпустить новые 50- и 10-рублевую купюры

Центральный банк России планирует выпустить новую 50-рублевую банкноту в 2027 году, а в 2028 году — обновленную купюру номиналом 10 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Банка России Сергея Белова. «Единственное, что у нас немного сдвигаются сроки, потому что изменилась сама процедура выбора символов. Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой 50 рублей, и в 2028 году рассчитываем выпустить 10 рублей», — отметил он.

