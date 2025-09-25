Биржевая стоимость бензина Аи-92 достигла нового рекорда

Стоимость бензина Аи-92 достигла нового рекорда, приблизившись к отметке в 74 тысячи рублей за тонну. Так, бензин Аи-92 в Европейской части России за день подорожал на 0,22% - до 73 848 рублей за тонну. Марка Аи-95 выросла в цене на 0,5% - до 79 788 рублей за тонну. При этом цена на летнее дизельное топливо к закрытию торгов четверга снизилась на 0,17% - до 71 940 рублей за тонну.

Биржевая стоимость бензина Аи-92 достигла нового рекорда. Об этом свидетельствуют данные торгов на Петербургской бирже.

Стоимость бензина Аи-92 достигла нового рекорда, приблизившись к отметке в 74 тысячи рублей за тонну. Так, бензин Аи-92 в Европейской части России за день подорожал на 0,22% - до 73 848 рублей за тонну.

Марка Аи-95 выросла в цене на 0,5% - до 79 788 рублей за тонну. При этом цена на летнее дизельное топливо к закрытию торгов четверга снизилась на 0,17% - до 71 940 рублей за тонну.