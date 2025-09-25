А что в кино? «Август», «Цвета времени» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Военно-исторический триллер «Август» (Россия). Лето 1944 года, Западная Белоруссия. На освобождённой территории продолжают действовать диверсионные группы противника. Задача контрразведки СМЕРШ — предотвратить удар в тыл советской армии. В главных ролях: Сергей Безруков и Никита Кологривый.

Фильм ужасов «Мокрячок Попай» (США). Группа молодых людей исследует заброшенную фабрику и сталкивается с чудовищем, скрывающимся за городской легендой.

Комедийная драма «Цвета времени» (Франция, Бельгия). Незнакомцы, оказавшиеся потомками одной семьи, собираются в старом доме и переживают мистическое путешествие во времени, сталкиваясь с тайнами прошлого и настоящего.

