65-летняя рязанка отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей

Рязанка отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

65-летняя пенсионерка 10 дней общалась по телефону с людьми, которые представлялись офицером спецслужбы и инспектором Федерального казначейства.

Злоумышленники убедили жертву перевести деньги на «безопасный счет». Женщина отправилась в банк, но сотрудники отказали ей в снятии со счета крупной суммы.

Тогда пенсионерка обратилась в другое отделение, убедила оператора, что средства ей нужны на личные нужды, и получила 1,5 млн рублей. Эту сумму по инструкции аферистов она перевела через банкомат на указанный счет.

После мошенники перестали выходить на связь. Обманутая рязанка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.