Житель Рязанской области хранил дома более 5 кг конопли

По данным УМВД, 45-летний житель села Путятино занимался изготовлением марихуаны. В одной из его хозяйственных построек оперативники обнаружили сверток с 17 граммами готовой марихуаны, а на чердаке другой постройки — части конопли в стадии высушивания общей массой 5 килограммов 355 граммов. Выяснилось, что мужчина в течение лета и в сентябре выращивал коноплю в теплице. После он собрал «урожай» и положил их на чердак сушиться. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

