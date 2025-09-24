«Зеленый сад» призвал рязанцев поторопиться с получением семейной ипотеки

В Госдуме обсуждают новые ставки по льготной ипотеке. Одна из тем — предоставление жилищного кредита под 6% только семьям с двумя детьми. Сейчас его могут взять семьи с одним ребенком до 6 лет включительно. А в ЖК «Окская стрелка» доступна семейная ипотека всего под 3,5%!

Торопитесь, пока условия не изменились. Выбирайте ту квартиру, которую хочется.

ЖК «Окская стрелка» подарит Вам:

реку, набережную и пляж;

безопасные дворы;

зеленые лаунж-зоны;

удобные места для парковки;

детские сады и школы;

комьюнити-центр «Аммонит», где можно решить любую бытовую проблему;

магазины, ПВЗ, фитнес-центры;

первую в городе марину с возможностью аренды лодок;

беспилотное такси и роботов-доставщиков;

зону кемпинга, лыжную трассу, фестивальное пространство.

Не пропустите время для своей лучшей покупки в «Окской стрелке».

Подробности на сайте . Тел.: +7 (4912) 77-77-77 .