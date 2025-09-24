«Зеленый сад» призвал рязанцев поторопиться с получением семейной ипотеки

В Госдуме обсуждают новые ставки по льготной ипотеке. Одна из тем — предоставление жилищного кредита под 6% только семьям с двумя детьми. Сейчас его могут взять семьи с одним ребенком до 6 лет включительно. А в ЖК «Окская стрелка» доступна семейная ипотека всего под 3,5%!
Торопитесь, пока условия не изменились. Выбирайте ту квартиру, которую хочется.
ЖК «Окская стрелка» подарит Вам:
- реку, набережную и пляж;
- безопасные дворы;
- зеленые лаунж-зоны;
- удобные места для парковки;
- детские сады и школы;
- комьюнити-центр «Аммонит», где можно решить любую бытовую проблему;
- магазины, ПВЗ, фитнес-центры;
- первую в городе марину с возможностью аренды лодок;
- беспилотное такси и роботов-доставщиков;
- зону кемпинга, лыжную трассу, фестивальное пространство.
Не пропустите время для своей лучшей покупки в «Окской стрелке».
Подробности на
Застройщик ООО «ЗЕЛЕНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ», проектная декларация № 62-000396