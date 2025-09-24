Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в новом месте

Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в новом месте. Об этом украинский лидер заявил во время интервью телеканалу Fox News.

По словам президента Украины, переговоры могли бы пройти в Казахстане. Он также указал, что предлагал среди прочего Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, нейтральные европейские страны — Австрию и Швейцарию в качестве площадок.

«Если хотите, то, например, в Казахстане», — заявил Зеленский.

Напомним, украинский президент согласился встретиться с главой РФ «без условий», однако отверг предложение организовать это в Москве.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что переговоры могли бы пройти в Магадане или Вологде.