Врачи рассказали рязанцам о вреде сахарозаменителей

Ученые поставили задачу выяснить, с какой частотой развивались риски инсульта и инфаркта у людей, которые употребляли заменители сахара. В результате выяснилось, что содержащийся в сладкой газированной воде ацесульфам повышает риск инфаркта на 40%, сукралоза в кока-коле увеличивает его на 31%, аспартам в жвачке повышает риск инсульта на 17%.