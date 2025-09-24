Врач объяснил причины ночных вздрагиваний. Об этом сообщает LADBible.
Подобное явление, известное как гипнический рывок, представляет собой непроизвольное сокращение мышц и считается нормальным, не вызывающим беспокойства. По словам британского врача Амира Хана, во время засыпания мышцы расслабляются. Однако мозг иногда ошибочно воспринимает это как падение тела.
В ответ на это мозг посылает сигнал телу, чтобы сократить мышцы и предотвратить падение, что приводит к резкому вздрагиванию и пробуждению. Некоторые исследователи предполагают, что это древний рефлекс, сохранившийся со времен, когда наши предки спали на деревьях, и такие сокращения мышц помогали им избежать падения.
Специалист отметил, что подобные подергивания чаще возникают в условиях стресса, сильной усталости или после употребления кофеина перед сном.