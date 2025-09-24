Рязань
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
605
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 413
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 258
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Власти Рязани сообщили, зачем на улице Большой нанесли сплошную разметку
Отмечается, что на улице Большой установили дорожные знаки и камеры фиксации нарушений скоростного режима, а также нанесли разметку для снижения количества ДТП. «Начиная с 2024 года, данный участок дороги стал местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. В то же время, съезды, расположенные вдоль улицы Большой и ведущие к жилым комплексам, не входят в состав этой дороги и являются несанкционированными, не соответствующими нормативным требованиям», — сообщили в региональном минтрансе.

Минтранс прокомментировал появление новой сплошной разметки на улице Большой. Соответствующую информацию опубликовали в среду, 24 сентября.

Отмечается, что на улице Большой установили дорожные знаки и камеры фиксации нарушений скоростного режима, а также нанесли разметку для снижения количества ДТП.

«Начиная с 2024 года, данный участок дороги стал местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. В то же время, съезды, расположенные вдоль улицы Большой и ведущие к жилым комплексам, не входят в состав этой дороги и являются несанкционированными, не соответствующими нормативным требованиям», — сообщили в региональном минтрансе.

Также в ведомстве добавили, что использование подобных несанкционированных съездов создает дополнительные риски на дороге.

Напомним, ранее рязанцы возмутились новой разметкой на улице Большой, которая «отрезала» их дома от дороги.

Жители многоквартирных домов №№ 90, 94 и 100 рассказали, чтобы попасть домой или выехать с территории, их приходится объезжать целый квартал — с проездом через светофоры и дополнительные перекрестки.

Таким образом, вместо привычных 25 минут дороги с работы жителям теперь приходится тратить в два раза больше.