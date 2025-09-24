Власти Рязани сообщили, зачем на улице Большой нанесли сплошную разметку

«Начиная с 2024 года, данный участок дороги стал местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. В то же время, съезды, расположенные вдоль улицы Большой и ведущие к жилым комплексам, не входят в состав этой дороги и являются несанкционированными, не соответствующими нормативным требованиям», — сообщили в региональном минтрансе.

«Начиная с 2024 года, данный участок дороги стал местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. В то же время, съезды, расположенные вдоль улицы Большой и ведущие к жилым комплексам, не входят в состав этой дороги и являются несанкционированными, не соответствующими нормативным требованиям», — сообщили в региональном минтрансе.

Также в ведомстве добавили, что использование подобных несанкционированных съездов создает дополнительные риски на дороге.

Напомним, ранее рязанцы возмутились новой разметкой на улице Большой, которая «отрезала» их дома от дороги.

Жители многоквартирных домов №№ 90, 94 и 100 рассказали, чтобы попасть домой или выехать с территории, их приходится объезжать целый квартал — с проездом через светофоры и дополнительные перекрестки.

Таким образом, вместо привычных 25 минут дороги с работы жителям теперь приходится тратить в два раза больше.