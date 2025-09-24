Рязань
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
«Орел и решка» по-рязански
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В SuperJob заявили, что большинство россиян не заметит роста зарплат
Компании в России будут медленно повышать зарплаты из-за дефицита кадров и необходимости удерживать сотрудников, но заметный рост почувствуют в основном высококвалифицированные специалисты, сообщает Алексей Захаров, основателя SuperJob. Исследование Regroup показывает, что в 2025 году номинальный рост зарплат составил 8,9-9%, однако реальный рост за вычетом инфляции оказался в 4 раза меньше. При этом работодатели понимают, что «зарплатная гонка» становится для них слишком дорогой. Высококвалифицированные сотрудники получают реальный и номинальный рост, а у остальных доходы растут номинально, но падают с учетом инфляции. Захаров отметил, что компании не прекратят повышение зарплат, поскольку экономика растёт, а число работников сокращается из-за демографии.

На фоне дефицита кадров и необходимости удерживать сотрудников, компании в России продолжат медленно повышать зарплаты, однако заметный рост в условиях высокой инфляции ощутят лишь высококвалифицированные специалисты. Об этом пишет НСН со ссылкой на основателя портала SuperJob Алексея Захарова.

Согласно исследованию консалтинговой фирмы Regroup, заработки сотрудников российских компаний в 2025 году номинально увеличились на 8,9-9%, однако рост реальных доходов оказался в четыре раза ниже по сравнению с предыдущим годом из-за высокой инфляции. Исследование охватило данные по вознаграждению персонала у 141 работодателя.

Захаров отметил, что работодатели начали осознавать необходимость прекращения зарплатной гонки, которая становится для них финансово неподъемной. «Зарплатная гонка существует во всех сферах, но не для всех сотрудников. Высококвалифицированные специалисты продолжают видеть рост как в реальном, так и в номинальном выражении. В то же время доходы других работников, даже если они растут номинально, в реальном выражении падают из-за инфляции», — пояснил эксперт.

По его мнению, компании не откажутся от повышения зарплат, чтобы удержать сотрудников. «Экономика у нас живая и растет, несмотря на трудности. При этом количество людей в стране уменьшается, мы находимся в демографической яме. Поэтому зарплаты будут расти, как минимум до тех пор, пока не начнется массовая роботизация», — добавил Захаров.