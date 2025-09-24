В Рязанском районе опрокинулся мусоровоз
Авария произошла в среду, 24 сентября, на Солотчинском шоссе, недалеко от перекрестка с улицей Биатлонной. На кадрах видно лежащий на обочине большегруз, рядом остановились другие автомобилисты, мужчины осматривают кабину. Есть ли пострадавшие и причина произошедшего неизвестны. По данным сервиса «Яндекс Карты», на участке образовался затор.
