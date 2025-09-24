В Рязанской области заработал новый онлайн-сервис для поддержки будущих мам
В Рязанской области заработал новый онлайн-сервис для поддержки будущих мам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязанская область».
Сайт «Скажи жизни «Да» — это безопасное и анонимное онлайн-пространство для будущих матерей, стоящих перед репродуктивным выбором.
Здесь рязанки могут:
- Получить информацию обо всех видах поддержки;
- Узнать о своих правах;
- Найти контакты специалистов, готовых помочь с решением о беременности.