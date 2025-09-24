В Рязанской области сгорели две хозпостройки
Пожар произошел вечером 23 сентября. Отмечается, что огонь мог перейти на жилой дом, но его отстояли, а постройки — нет. Одно из строений полностью сгорело, второе — частично. На тушение выезжали семь человек и три спецмашины. Пострадавших нет. Причины пожара установят специалисты.
