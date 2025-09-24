В Рязанской области мужчине с судимостью вынесли приговор за пьяное вождение

Судом установлено, что в ноябре 2023 года осужденный, привлеченный к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сел за руль автомобиля Chevrolet Captiva пьяным. На одной из улиц поселка злоумышленника остановили полицейские. Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишением «прав» на четыре с половиной года. Автомобиль конфискован в собственность государства.

36-летнему жителю Сараевского района вынесли приговор за пьяное вождение. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Судом установлено, что в ноябре 2023 года осужденный, привлеченный к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сел за руль автомобиля Chevrolet Captiva пьяным. На одной из улиц поселка злоумышленника остановили полицейские.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишением «прав» на четыре с половиной года.

Автомобиль конфискован в собственность государства.