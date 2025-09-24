В центре Рязани закроют перекресток из-за ремонта теплосети

Отмечается, что ремонт завершат в течение четырех-пяти дней, если работы будут проводиться круглосуточно. Речь идет о замене трубы, которая находится под перекрестком. Дмитрий Евсеев уточнил, что участок дороги закроют после завершения работ на улице Радищева. Там ремонт выполнен на 79%. Кроме того, директор по организации проведения капремонта Илья Трубин сообщил, что к отопительному сезону все работы будут завершены. «Без тепла никто не останется», — заключил Трубин.

В Рязани закроют перекресток улиц Ленина и Соборной из-за ремонта теплосети. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Евсеев. во вторник, 23 сентября, на комитете гордумы.

Дмитрий Евсеев уточнил, что участок дороги закроют после завершения работ на улице Радищева. Там ремонт выполнен на 79%.

Напомним, власти рассказали, когда в Рязани включат отопление. Мэр города Виталий Артёмов заявил, что для этого в течение пяти дней среднесуточная температура не должна превышать 8 градусов.