В Рязани водитель «Черри» сбил 24-летнюю девушку

ДТП произошло 23 сентября, примерно в 9:40, на улице Октябрьской. По предварительной информации полиции, 57-летний местный житель, управляя автомобилем «Черри», наехал на пешехода — 24-летнюю рязанку, которая переходила дорогу не на «зебре». Пешеход пострадала. Ее с полученными травмами доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.