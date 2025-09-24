В Рязани с 1 октября увеличат стоимость питания в школах

С 1 октября 2025 года стоимость альтернативного платного питания для учащихся 5-11 классов (родительская плата) увеличится. Завтраки подорожают с 74,51 до 82,50 руб. (на 7,99 руб. или 10,7%), обеды — с 90,45 до 98,0 руб. (на 7,55 руб. или 8,35%). В мэрия заявили, что данные изменения необходимы для сохранения качества школьного питания в текущих условиях инфляции.

