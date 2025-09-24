В Рязани по ряду адресов холодной воды не будет до утра
В Рязани по ряду адресов отключили холодное водоснабжение до завтрашнего утра. Об этом сообщили на сайте Водоканала. Воды не будет с 17:00 24 сентября до 6:00 25 сентября по следующим улицам: 1-й Сысоевский проезд; 2-й Сысоевский проезд; Березовая 1, 1 корп.1, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1л, 1 м, 1н, 2, 3, 3 корп.1, 4, 6, 8, 10, 12; Гайдара с д. 1 по д. 63 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 64 (четная сторона); Гоголя с 1 по 37 (нечет сторона) с корпусами, со 2 по 44 (четная сторона) с корпусами; Корнилова с д. 1 по 63 (нечетная сторона), с д. 2 по 64 (четная сторона); Котовского с д. 1 по 43 (нечетная сторона), с д. 2 по 20 (четная сторона); Кутузова с 1 по 63 (нечетная сторона), со 2 по 62 (четная сторона) и другим.
