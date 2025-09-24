В Рязани опрокинулся трактор

ДТП произошло утром в среду, 24 сентября, на проезде Яблочкова. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки и трактор. Последний после аварии опрокинулся. Легковушки получили механические повреждения. Информация о пострадавших и подробности уточняются.