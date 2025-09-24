В Рязани намерены установить еще 80 экоурн за полтора миллиона рублей

В документах уточняется, что необходимо приобрести экоурны из полимерпесчаного композита с текстурой дерева. Цвет материала — венге. Кроме того, каждая урна должна иметь металлический вкладыш, объем которого составляет 56-60 литров. Адреса, где установят объекты, не уточняются. Заказчиком выступило управление по делам территории города. Доставить урны необходимо до 27 октября 2025 года. Ранее сообщалось, что для Рязани закупят 40 бетонных урн за 1 миллион 440 тысяч 693 рубля.

Ранее сообщалось, что для Рязани закупят 40 бетонных урн за 1 миллион 440 тысяч 693 рубля. По данным мэрии, на улицах города установлено более 800 урн, при этом 400 из них нужно заменить. Отмечалось, что количество новых мусорок зависит от финансирования на год.