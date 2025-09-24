Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 10:40
Нал. EUR 98.49 / 99.05 26/09 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
605
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 413
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 258
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани намерены установить еще 80 экоурн за полтора миллиона рублей
В документах уточняется, что необходимо приобрести экоурны из полимерпесчаного композита с текстурой дерева. Цвет материала — венге. Кроме того, каждая урна должна иметь металлический вкладыш, объем которого составляет 56-60 литров. Адреса, где установят объекты, не уточняются. Заказчиком выступило управление по делам территории города. Доставить урны необходимо до 27 октября 2025 года. Ранее сообщалось, что для Рязани закупят 40 бетонных урн за 1 миллион 440 тысяч 693 рубля.

В Рязани намерены установить 80 экоурн за один миллион 446 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В документах уточняется, что необходимо приобрести экоурны из полимерпесчаного композита с текстурой дерева. Цвет материала — венге. Кроме того, каждая урна должна иметь металлический вкладыш, объем которого составляет 56-60 литров.

Адреса, где установят объекты, не уточняются.

Заказчиком выступило управление по делам территории города. Доставить урны необходимо до 27 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что для Рязани закупят 40 бетонных урн за 1 миллион 440 тысяч 693 рубля. По данным мэрии, на улицах города установлено более 800 урн, при этом 400 из них нужно заменить. Отмечалось, что количество новых мусорок зависит от финансирования на год.