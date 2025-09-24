В Рязани два автомобилиста едва не спровоцировали ДТП

Инцидент случился на улице Чкалова при движении к перекрестку с Островского. Водители пытались объехать остановившийся троллейбус, пересекли сплошную линию разметки и почти врезались в идущий во встречном направлении транспорт. Автору видео пришлось экстренно уходить от столкновения. «Так можно грубо нарушать ПДД — выезжать на встречную полосу? Троллейбус стоящий на остановке не является препятствием, исходя из ПДД», — говорится в посте.

