В России установят новый день воинской славы

В России будет установлен новый день воинской славы — 9 апреля, в честь героического штурма и взятия Кенигсберга силами Красной армии во время Великой Отечественной войны. Об этом стало известно после первого чтения законопроекта в Госдуме, который предлагает включить эту дату в перечень памятных дней. Завершение Кенигсбергской операции, проходившей с 6 по 9 апреля 1945 года, которая была частью Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. Такие данные приводит РИА Новости.

В ходе трехдневного штурма советские войска смогли захватить город-крепость, который считался неприступным, и ликвидировать крупную группировку противника. Эта победа обеспечила дальнейшее продвижение союзных сил на запад и стала значимым этапом в ходе войны. Командование проявило высокий уровень подготовки и организованности, что способствовало успешному завершению операции.