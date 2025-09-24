В России разработали новый алгоритм защиты криптовалютных проектов от мошенников

Технология принадлежит исследователям из МФТИ. Она позволяет выявлять фейковые аккаунты в криптовалютных экосистемах с точностью 90%, что вдвое превышает эффективность существующих методов. Алгоритм анализирует поведенческие паттерны и сетевые связи между кошельками, обнаруживая сложные кластеры. Новый инструмент уже протестирован на проекте Layer Zero, где аннулировали выплаты на $10,2 млн. Ученые считают, что алгоритм может стать универсальным средством для обнаружения мошенничества в блокчейн-экосистемах.