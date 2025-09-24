Рязань
В России предложили ввести налог 5% на организацию дорогих вечеринок и дней рождения для знаменитостей и обеспеченных людей во время спецоперации. Инициатива принадлежит Ильдару Резяпову — председателю движения «Ветераны России» и добровольцу СВО, пишет «Абзац». Поводом стала роскошная вечеринка Ксении Собчак с блюдами из черной икры в Москве. Резяпов отметил, что в условиях войны знаменитости должны помогать, а не заниматься пиаром. Он считает, что налог поможет направить средства армии. По его словам, Собчак могла бы лучше поддержать семьи погибших, чем устраивать эпатаж. Резяпов призвал публичных людей и бизнес активно помогать защитникам страны и не превращать Россию в фон для праздников.

В России предложили ввести налог в размере 5% от стоимости организации вечеринок и дней рождения для знаменитостей и состоятельных людей, которые устраивают дорогостоящие развлечения в период специальной военной операции. С такой инициативой выступил председатель движения «Ветераны России» и доброволец СВО Ильдар Резяпов, пишет издание «Абзац».

Инициатива была мотивирована недавней роскошной вечеринкой телеведущей Ксении Собчак в центре Москвы, на которой были представлены деликатесы, включая блюда из черной икры. Резяпов выразил недоумение по поводу поведения знаменитостей в условиях военных действий, подчеркнув, что вместо помощи военным они выбирают путь саморекламы.

По мнению общественника, введение дополнительного сбора в 5% от стоимости подобных мероприятий поможет направить средства на нужды армии. «Ксения Анатольевна могла бы накормить черной икрой каждого ребенка погибшего участника специальной военной операции, но вместо этого мы видим лишь эпатаж и пиар», — отметил Резяпов.

Он призвал публичных людей и бизнес делать реальные шаги в поддержку защитников Родины и не превращать страну в декорацию для вечеринок. Сама Ксения Собчак объяснила, что организовала праздник в честь покупки новой недвижимости и вскоре станет соседкой известного блогера Натальи Давыдовой.