В России предложили ввести налог 5% на вечеринки знаменитостей в пользу армии

В России предложили ввести налог 5% на организацию дорогих вечеринок и дней рождения для знаменитостей и обеспеченных людей во время спецоперации. Инициатива принадлежит Ильдару Резяпову — председателю движения «Ветераны России» и добровольцу СВО, пишет «Абзац». Поводом стала роскошная вечеринка Ксении Собчак с блюдами из черной икры в Москве. Резяпов отметил, что в условиях войны знаменитости должны помогать, а не заниматься пиаром. Он считает, что налог поможет направить средства армии. По его словам, Собчак могла бы лучше поддержать семьи погибших, чем устраивать эпатаж. Резяпов призвал публичных людей и бизнес активно помогать защитникам страны и не превращать Россию в фон для праздников.

