Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 10:40
Нал. EUR 98.49 / 99.05 26/09 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
605
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
705
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 413
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 258
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России объяснили инцидент с застрявшим на эскалаторе Трампом
Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией застряли на эскалаторе в здании штаб-квартиры ООН из-за разворовывания средств, выделенных на реконструкцию, сообщил бывший член Комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин, пишет aif.ru. По словам Никулина, сам Трамп отметил, что при обновлении здания было похищено несколько миллиардов долларов. Это, по мнению эксперта, объясняет возникшие проблемы с инфраструктурой, в том числе с эскалаторами. Никулин также предположил, что подобное разворовывание, возможно, является результатом не только намеренного саботажа, но и общего упадка управления: «Разруха начинается в головах и заканчивается такими инцидентами, как застревание на эскалаторе».

Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией застряли на эскалаторе в здании штаб-квартиры ООН из-за разворовывания средств, выделенных на реконструкцию, сообщил бывший член Комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин, пишет aif.ru.

По словам Никулина, сам Трамп отметил, что при обновлении здания было похищено несколько миллиардов долларов. Это, по мнению эксперта, объясняет возникшие проблемы с инфраструктурой, в том числе с эскалаторами.

Никулин также предположил, что подобное разворовывание, возможно, является результатом не только намеренного саботажа, но и общего упадка управления: «Разруха начинается в головах и заканчивается такими инцидентами, как застревание на эскалаторе».