В России объяснили инцидент с застрявшим на эскалаторе Трампом

Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией застряли на эскалаторе в здании штаб-квартиры ООН из-за разворовывания средств, выделенных на реконструкцию, сообщил бывший член Комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин, пишет aif.ru. По словам Никулина, сам Трамп отметил, что при обновлении здания было похищено несколько миллиардов долларов. Это, по мнению эксперта, объясняет возникшие проблемы с инфраструктурой, в том числе с эскалаторами. Никулин также предположил, что подобное разворовывание, возможно, является результатом не только намеренного саботажа, но и общего упадка управления: «Разруха начинается в головах и заканчивается такими инцидентами, как застревание на эскалаторе».

