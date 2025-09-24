В России нейросети научились находить ресторан под атмосферу или цель визита
Функцию представил сервис «2ГИС». Теперь пользователи могут выбирать заведения не только по типу кухни или оценкам, но и в зависимости от желаемого настроения и повода. Например, для романтического свидания, празднования дня рождения или встречи с друзьями. Кроме того, платформа информирует о новых ресторанах, открывшихся в городе за последние три месяца.
