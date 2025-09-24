В России может появиться невозвратный тариф на ряд товаров с маркетплейсов

Минэкономразвития предложило ввести невозвратный тариф на отдельный вид товаров, чтобы защитить торговлю от злоупотреблений со стороны потребителей. В Wildberries и Ozon заявили, что готовы обсудить предложение. Как сообщили в маркетплейсах, регламент по этому вопросу не может быть жестко сформулирован на уровне федерального закона. Сказано, что нужно сохранить гибкую систему с учетом требований Роспотребнадзора и других профильных регуляторов.

